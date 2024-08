Venezuela: Novo Presidente Pode Assumir em Janeiro A líder da oposição de Nicolás Maduro na Venezuela, María Corina Machado, afirmou que Edmundo González deverá assumir como novo... Momento MT|Do R7 13/08/2024 - 13h37 (Atualizado em 13/08/2024 - 13h37 ) ‌



Maria Corina e Edmundo Gonzalez em campanha eleitoral na Venezuela em 2024

A líder da oposição de Nicolás Maduro na Venezuela, María Corina Machado, afirmou que Edmundo González deverá assumir como novo presidente do país no dia 10 de janeiro, data que marca o término do atual mandato do presidente chavista.

