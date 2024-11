Vereador defende liberdade de expressão após arquivamento de processo em Ipiranga do Norte Na sessão da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, o vereador Rogério do Gás fez um pronunciamento marcante, abordando o arquivamento... Momento MT|Do R7 18/10/2024 - 17h49 (Atualizado em 18/10/2024 - 17h49 ) twitter

Na sessão da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, o vereador Rogério do Gás fez um pronunciamento marcante, abordando o arquivamento de um processo judicial movido contra ele em 2023. A ação havia sido iniciada por uma servidora da própria Câmara, que o acusou de injúria após declarações feitas por Rogério durante uma sessão. Segundo a servidora, as críticas do vereador, direcionadas aos servidores que “apenas embolsam o dinheiro no final do mês sem realizar o trabalho com dedicação”, seriam ofensivas. A situação ganhou repercussão à época, pois a servidora estava afastada por motivos médicos e se sentiu pessoalmente atingida pelas falas. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



