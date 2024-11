Vereadores de Lucas buscam melhorias em Cuiabá

O presidente da Câmara de Vereadores de Lucas do Rio Verde, Wlad Mesquita (Republicanos), e o segundo-secretário, Gilson “Urso”, estiveram esta semana em Cuiabá para reforçar a cobrança pela instalação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), aumento no efetivo do Corpo de Bombeiros e aquisição de um ônibus para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Durante a visita, os parlamentares tiveram agendas na Assembleia Legislativa e no Palácio Paiaguás.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.