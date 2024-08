Viagem Cultural: Alunos Enfrentam Longa Estrada para a Flipelô em Salvador Foi de Ibititá, no interior baiano, que um grupo de alunos e professores do Colégio Estadual do Campo de Ibititá saiu de ônibus... Momento MT|Do R7 11/08/2024 - 18h38 (Atualizado em 11/08/2024 - 18h38 ) ‌



Rovena Rosa/Agência Brasil

Foi de Ibititá, no interior baiano, que um grupo de alunos e professores do Colégio Estadual do Campo de Ibititá saiu de ônibus na madrugada da última quarta-feira (7). Chegaram em Salvador dez horas depois, para participar do maior evento cultural literário da Bahia: a Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô).

