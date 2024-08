Vicky e suas Amigas: Primeiro Dia de Aula em Grande Estilo! Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, foi ao primeiro dia de aula na escola nova nesta terça-feira (17). Os pais... Momento MT|Do R7 13/08/2024 - 20h37 (Atualizado em 13/08/2024 - 20h37 ) ‌



Filhas de Ticiane Pinheiro, Fabiana Justus e Ana Paula Siebert na escola — Foto: Reprodução/Instagram

Vicky, filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, foi ao primeiro dia de aula na escola nova nesta terça-feira (17). Os pais levaram a menina ao colégio, onde Rafa Justus já estuda, e a influenciadora digital mostrou que a garota se encontrou com outras meninas da família que vão estudar com ela, as filhas de Ticiane Pinheiro e Fabiana Justus.

