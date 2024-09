Vídeos educativos promovem manejo sustentável de florestas em MT

Momento MT |Do R7

O Programa REDD Early Movers (REM MT) e o Instituto Floresta Tropical (IFT), em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e com o Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso (Cipem), realizam o lançamento de quatro vídeos educativos sobre boas práticas em Manejo Florestal Sustentável.

