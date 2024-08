Viih Tube Compartilha Expectativas para o Parto de Ravi Viih Tube usou as redes sociais na noite dessa quarta-feira (31), para falar sobre seus planos e expectativas para o parto do segundo... Momento MT|Do R7 01/08/2024 - 11h14 (Atualizado em 01/08/2024 - 11h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Viih Tube usou as redes sociais na noite dessa quarta-feira (31), para falar sobre seus planos e expectativas para o parto do segundo filho, Ravi. O assunto veio à tona quando um seguidor perguntou se Viih gostaria de tentar parto normal, já que no nascimento de Lua, sua primeira filha, ela precisou de uma cesárea.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• MEC divulga resultado do Prouni 2024 do segundo semestre

• Projeto prevê órgão para gestão de mão de obra rural avulsa

• Operação cumpre mandados contra autores de golpe que causou prejuízo de R$ 522 mil a vítima de MT