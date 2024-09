Momento MT |Do R7

Violência política e o impacto na participação feminina A violência política de gênero tem o objetivo de afastar as mulheres dos espaços de poder e decisão, na avaliação das participantes...

A violência política de gênero tem o objetivo de afastar as mulheres dos espaços de poder e decisão, na avaliação das participantes de audiência pública realizada nesta quarta-feira (4) pela Comissão Permanente Mista de Combate à Violência Contra a Mulher do COngresso Nacional. Para elas, as mudanças passam pelo atendimento tempestivo às vítimas, punição dos responsáveis e mudança de cultura.

