Virginia Fonseca Brilha com Barrigão na Reta Final da Gestação Virginia Fonseca, de 25 anos, exibiu o barrigão de grávida durante uma sessão de massagem nesta quarta-feira (21), e encantou... Momento MT|Do R7 21/08/2024 - 20h31 (Atualizado em 21/08/2024 - 20h31 ) ‌



Virginia Fonseca — Foto: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca, de 25 anos, exibiu o barrigão de grávida durante uma sessão de massagem nesta quarta-feira (21), e encantou a galera das redes sociais. A influenciadora está com aproximadamente 38ª semanas de gestação, e está com a expectativa nas alturas para o parto de José Leonardo, terceiro herdeiro da empresária com o marido, Zé Felipe.

