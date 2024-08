Virginia Mendes: A Nova Madrinha do Sambo em Mato Grosso A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, foi homenageada durante o Pan American Championships de Sambo e reconhecida como... Momento MT|Do R7 26/08/2024 - 17h02 (Atualizado em 26/08/2024 - 17h02 ) ‌



A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, foi homenageada durante o Pan American Championships de Sambo e reconhecida como madrinha do esporte, criado pela União Soviética e com semelhança com o Judô. Atualmente, a modalidade é praticada em 146 países. Participaram das competições 24 países. A cerimônia de abertura aconteceu na sexta-feira (23.08), no Ginásio Aecim Tocantins, uma realização do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Esporte, Cultura e Lazer (Secel).

