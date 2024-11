Virginia Mendes anuncia novas casas para o Casamento Abençoado Nesta terça-feira (16.10), a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, e o presidente da MT Par, Wener Santos, visitaram um dos... Momento MT|Do R7 17/10/2024 - 11h10 (Atualizado em 17/10/2024 - 11h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nesta terça-feira (16.10), a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, e o presidente da MT Par, Wener Santos, visitaram um dos empreendimentos parceiros na doação de casas que serão sorteadas na 3ª edição do Casamento Abençoado do programa SER Família marcado para o dia 10 de novembro, no Ginásio Aecim Tocantins.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

‌



Leia mais em MOMENTO MT



• Lei Aldir Blanc: Prefeitura lança edital para seleção de projetos culturais

• PF e GAECO/SP desarticulam organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

• PF deflagra operação para desarticular esquema de lavagem de dinheiro em Santa Catarina



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.