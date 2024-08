Virginia Mendes Brilha com Moda Mato-Grossense no Meet Gala Na noite desta sexta-feira (16.08), a primeira-dama de MT, Virginia Mendes, brilhou na 2ª edição do Meet Gala, não apenas como embaixadora...

Na noite desta sexta-feira (16.08), a primeira-dama de MT, Virginia Mendes, brilhou na 2ª edição do Meet Gala, não apenas como embaixadora do evento, mas também com um look especial 100% mato-grossense.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.