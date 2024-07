Virginia Mendes Brilha como Embaixadora no Meet Gala 2024 A segunda edição do Meet Gala já tem data, horário, local e a confirmação da primeira-dama de MT, Virginia Mendes, como Embaixadora...

A segunda edição do Meet Gala já tem data, horário, local e a confirmação da primeira-dama de MT, Virginia Mendes, como Embaixadora. O evento é organizado pela Associação Mais Liberdade, sob a gestão de Sandro Lohman, com apoio do Governo do Estado, Poder Judiciário de MT, por meio do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo (GMF – MT), e da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.