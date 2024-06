Virginia Mendes é consagrada Madrinha Nacional do Jiu-Jitsu Paradesportivo em evento histórico na Câmara Federal

Na sessão solene realizada nesta terça-feira (25/06) na Câmara Federal em Brasília, a Federação Brasileira de Jiu-jitsu Paradesportivo (FBJJP), que atende projetos em Barra do Garças e Canarana, consagrou Virginia Mendes como Madrinha Nacional. Ela já havia recebido o título de Madrinha do esporte em Mato Grosso e agora terá a missão de mobilizar primeiras-damas de outros Estados. A solenidade foi requerida pelo deputado federal por MT, Cel. Assis, com o objetivo de atrair a atenção da população para a modalidade esportiva inclusiva.

