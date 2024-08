Virginia Mendes é Homenageada com Prêmio Ruth Marques por Suas Contribuições Sociais Nesta terça-feira (27.08), a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, será homenageada com o Prêmio Ruth Marques pelo Conselho...

Nesta terça-feira (27.08), a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, será homenageada com o Prêmio Ruth Marques pelo Conselho Estadual de Direitos da Mulher de Mato Grosso (CEDM/MT), presidido atualmente pela servidora pública Cenira Evangelista, conselheira representante da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf). De acordo com o Conselho, a escolha do nome da primeira-dama do Estado foi inquestionável devido a sua dedicação às causas sociais, destacando o programa SER Família Mulher. A cerimônia será realizada no Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas (SINTTCONTAS).

