Virginia Mendes é reconhecida por seu trabalho contra a violência doméstica Nesta quinta-feira (29.08), a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, acompanhada da secretária de Estado de Assistência Social... Momento MT|Do R7 30/08/2024 - 18h02 (Atualizado em 30/08/2024 - 18h02 ) ‌



Nesta quinta-feira (29.08), a primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, acompanhada da secretária de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), Grasi Bugalho, participou da cerimônia de encerramento do Agosto Lilás em Primavera do Leste. O evento foi promovido pela Setasc em parceria com a Secretaria de Ação Social do Município e o Conselho Municipal de Direitos Humanos. Na ocasião, Virginia Mendes foi homenageada pelo conselho municipal.

