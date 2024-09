Virginia Mendes fala sobre apoio a mulheres em situação de violência A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, foi a convidada especial nesta quarta-feira (04.09), do podcast Vozes do MPMT, do...

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, foi a convidada especial nesta quarta-feira (04.09), do podcast Vozes do MPMT, do projeto “Diálogos com a Sociedade”, promovido pelo Ministério Público de Mato Grosso, no estúdio “Bolha”, no Shopping Estação. O programa está na 2ª edição, desta vez em parceria com o portal Primeira Página. A proposta do programa é debater assuntos que circulam na sociedade, como a violência doméstica e o combate ao feminicídio, entre outras pautas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.