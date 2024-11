Virginia Mendes leva programa de apoio às mulheres a Sorriso A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, esteve em Sorriso nesta quinta-feira (18.10) para a cerimônia de assinatura do Termo... Momento MT|Do R7 18/10/2024 - 18h10 (Atualizado em 18/10/2024 - 18h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, esteve em Sorriso nesta quinta-feira (18.10) para a cerimônia de assinatura do Termo de Adesão do município ao programa SER Família Mulher, idealizado por ela. A programação faz parte da Expedição SER Mulher – MT Por Elas. Além de Sorriso, aderiram ao programa os municípios que compõem a Região Integrada de Segurança Pública (RISP): Cláudia, Feliz Natal, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã, Santa Carmem, Sinop, União do Sul e Vera.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

‌



Leia mais em MOMENTO MT



• Polícia Militar localiza e prende em flagrante foragido da Justiça do Rio de Janeiro

• Primeira-dama de MT leva Programa SER Família Mulher a Sorriso e destaca o compromisso com a segurança das Mulheres

• Bombeiros resgatam corpo de homem de 58 anos que estava em vala de seis metros de profundidade



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.