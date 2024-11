Momento MT |Do R7

Virginia Mendes leva programa SER Família Mulher a Sorriso A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, estará em Sorriso nesta quinta-feira (17.10) para a cerimônia de assinatura do Termo...

A primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, estará em Sorriso nesta quinta-feira (17.10) para a cerimônia de assinatura do Termo de Adesão do município ao Programa SER Família Mulher. O evento será realizado na Faculdade Atena, às 14h, com a presença de autoridades.

