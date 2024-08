Virginia Mendes Marca Presença na Expedição SER Família Mulher em Primavera do Leste Nesta terça-feira (13.08), a primeira-dama de MT, Virginia Mendes, juntamente com a secretária de Estado de Ações Sociais e Cidadania...

Nesta terça-feira (13.08), a primeira-dama de MT, Virginia Mendes, juntamente com a secretária de Estado de Ações Sociais e Cidadania (Setasc), coronel Grasi Bugalho, participará da programação da Expedição SER Família Mulher – MT Por Elas em Primavera do Leste, a partir das 14h, com as assinaturas dos Termos de Adesão ao Programa SER Família Mulher.

