Virginia Mendes, Primeira Dama de MT, participa do Abu Dhabi Grand Slam no Rio de Janeiro A primeira-dama de MT, Virginia Mendes, idealizadora do programa SER Família Inclusivo, participa nesta sexta-feira (19) e sábado...

A primeira-dama de MT, Virginia Mendes, idealizadora do programa SER Família Inclusivo, participa nesta sexta-feira (19) e sábado (20) do Abu Dhabi Grand Slam na Arena Carioca, localizada no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. Também compõem a comitiva o secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), David Moura.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.