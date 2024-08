Virginia Mendes Recebe Prêmio por Luta Contra Violência Doméstica

Momento MT |Do R7

O nome da primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, foi escolhido pelo Conselho Estadual dos Direitos Humanos da Mulher (CEDM/MT) para receber o Prêmio Estadual ‘Ruth Marques Corrêa da Costa’, em reconhecimento à sua dedicação às causas sociais, especialmente no combate à violência doméstica e ao feminicídio no estado.

