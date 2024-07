Virginia Mendes: Um Passo Rumo à Inclusão Mundial no Parajiu-jitsu A primeira-dama de MT, Virginia Mendes, reconhecida como Madrinha Nacional do Parajiu-jitsu, está a um passo da conquista do selo...

A primeira-dama de MT, Virginia Mendes, reconhecida como Madrinha Nacional do Parajiu-jitsu, está a um passo da conquista do selo mundial inclusivo, conforme anunciado pelo presidente da Federação Brasileira de Jiu-jitsu Paradesportivo (FBJJP), Elcirley Silva, nas competições do Grand Slam, sediado no Rio de Janeiro entre os dias 19 e 21 de julho.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.