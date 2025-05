Visitantes são flagradas tentando entrar com drogas e cigarros em unidades prisionais de MT Sete visitantes foram flagradas pela Polícia Penal, neste último fim de semana, tentando entrar com materiais ilícitos na Penitenciária... Momento MT|Do R7 05/05/2025 - 19h27 (Atualizado em 05/05/2025 - 19h27 ) twitter

Sete visitantes foram flagradas pela Polícia Penal, neste último fim de semana, tentando entrar com materiais ilícitos na Penitenciária Central do Estado, a maior de Mato Grosso. Durante procedimento de revista eletrônica, com uso de escâner corporal, o equipamento apontou que as visitantes estavam com materiais como pacotes de fumo, medicamentos sem receita e cigarros. Todas estavam em visitas a seus companheiros, custodiados na PCE.

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

