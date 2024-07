Momento MT |Do R7

Vitória Convincente: Cruzeiro Brilha e Derrota Botafogo Na noite deste sábado, o Botafogo foi derrotado pelo Cruzeiro por 3 a 0 no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 20ª rodada...

Na noite deste sábado, o Botafogo foi derrotado pelo Cruzeiro por 3 a 0 no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com essa vitória, o Cruzeiro alcançou 35 pontos e dorme na quinta posição da tabela.

