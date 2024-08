Vitória da Oposição na Venezuela: 4 Milhões de Votos a Mais! As atas de votação das eleições da Venezuela, que ocorreu no dia 28 de julho, foram coletadas pela oposição e divulgadas, com dados... Momento MT|Do R7 05/08/2024 - 08h06 (Atualizado em 05/08/2024 - 08h06 ) ‌



Mapa dos votos na Venezuela atualizado na manhã desta segunda-feira (5)

As atas de votação das eleições da Venezuela, que ocorreu no dia 28 de julho, foram coletadas pela oposição e divulgadas, com dados atualizados, no domingo (4). Os mapas da contagem mostram que o opositor Edmundo González venceu a disputa contra o presidente Nicolás Maduro com uma vantagem de quase 4 milhões de votos.

