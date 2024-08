Vitória Oportuna: Edmundo González é Confirmado como Novo Líder da Venezuela O Carter Center foi convidado pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela para observar as disputadas eleições no país.... Momento MT|Do R7 08/08/2024 - 10h36 (Atualizado em 08/08/2024 - 10h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Opositor Edmundo González Urrutia é o vencedor das eleições, segundo o observador

O Carter Center foi convidado pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela para observar as disputadas eleições no país. Após 11 dias do pleito, o observador afirmou que o candidato Edmundo González, da oposição, venceu Nicolás Maduro, que foi proclamado reeleito, com mais de 60% dos votos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Manifestações contra racismo tomam conta do Reino Unido

• Carter Center confirma González como vencedor das eleições na Venezuela

• Rótulos sobre gangstalking podem agravar problema, diz pesquisadora