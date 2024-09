Voa Brasil: mais de 500 trechos disponíveis para aposentados O programa Voa Brasil, do governo federal, comercializou cerca de oito mil voos, com passagens a preços até R$ 200, desde que foi lançado... Momento MT|Do R7 05/09/2024 - 22h01 (Atualizado em 05/09/2024 - 22h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O programa Voa Brasil, do governo federal, comercializou cerca de oito mil voos, com passagens a preços até R$ 200, desde que foi lançado, no fim de julho. A quantidade de passagens corresponde a cerca de 0,26% dos três milhões de bilhetes disponibilizados, nesta fase inicial, a 23 milhões de aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), independentemente da faixa de renda, e que não tenham viajado nos últimos 12 meses.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Voa Brasil tem mais de 500 opções de trechos para todo o país

• SUS passará a custear novo remédio para tratamento de neuroblastoma

• Ação conjunta resulta em prisão de foragido