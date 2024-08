Voepass Interrompe Vendas de Passagens Após Tragédia Aérea A perda do turboélice ATR 72-500, que fazia o voo 2283 e que caiu em Vinhedo (SP), no último dia 9, matando as 62 pessoas a bordo... Momento MT|Do R7 20/08/2024 - 16h02 (Atualizado em 20/08/2024 - 16h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A perda do turboélice ATR 72-500, que fazia o voo 2283 e que caiu em Vinhedo (SP), no último dia 9, matando as 62 pessoas a bordo, motivou a empresa aérea Voepass a suspender, até o próximo dia 31, a venda de passagens para voos que partem ou chegam aos aeroportos de Fortaleza e Natal, entre outros destinos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• Comissão aprova proposta que cria núcleos de atendimento à mulher policial

• Rio quer transferir chefes do Comando Vermelho para presídios federais

• Deborah Secco agita estreia de ‘Dois em Cena’; ‘Nunca dei beijo sem língua’