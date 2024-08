Voepass Oferece Apoio Psicológico às Famílias das Vítimas do Acidente Em nota divulgada às 10h deste sábado, a Voepass Linhas Aéreas informa que a prioridade, neste momento, é assistir e oferecer todo... Momento MT|Do R7 10/08/2024 - 12h36 (Atualizado em 10/08/2024 - 12h36 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Voepass oferece apoio às famílias

Em nota divulgada às 10h deste sábado, a Voepass Linhas Aéreas informa que a prioridade, neste momento, é assistir e oferecer todo apoio estrutural e psicológico às famílias das vítimas do acidente ocorrido no começo da tarde de ontem, (9), com o voo 2283 da rota Cascavel (PR) – Guarulhos (SP).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Voepass coloca médicos e psicólogos para atender famílias do acidente

• PF e BPFRON apreendem meia tonelada de maconha na cidade de Guaíra/PR

• Mariana: vítimas pedem que governo rejeite acordo de mineradoras