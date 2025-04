Volta à Câmara projeto que assegura remuneração de mediadores judiciais Os senadores aprovaram em Plenário, nesta quinta-feira (3), um projeto de lei que garante a remuneração de conciliadores e mediadores... Momento MT|Do R7 03/04/2025 - 15h07 (Atualizado em 03/04/2025 - 15h07 ) twitter

Os senadores aprovaram em Plenário, nesta quinta-feira (3), um projeto de lei que garante a remuneração de conciliadores e mediadores pelo trabalho em audiências, mesmo nos casos em que o acesso à Justiça é gratuito. A regra não valerá quando o profissional atua voluntariamente ou quando é concursado do próprio tribunal. Os mediadores e conciliadores atuam na resolução extrajudicial de conflitos, ou seja, conduzem acordos sem que os envolvidos precisem levar o caso para decisão de um juiz. Saiba mais sobre essa importante mudança na legislação acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Educação de Sorriso alerta sobre cancelamento de vagas nos CEMEIs e homeschooling

