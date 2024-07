Momento MT |Do R7

Vulcão Etna entra em erupção na Itália Nesta terça-feira (2), a cratera “Voragine” do vulcão Etna voltou à atividade depois de um período de quatro anos de silêncio. Fragmentos...

Alto contraste

A+

A-

O Etna tem uma longa história de atividade vulcânica

Nesta terça-feira (2), a cratera “Voragine” do vulcão Etna voltou à atividade depois de um período de quatro anos de silêncio. Fragmentos incandescentes foram expelidos do topo do vulcão, acompanhados de explosões, criando uma espetacular "cascata" de lava que fluiu através da nova cratera.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Investimento na Saúde: Prefeitura de Lucas do Rio Verde inaugura novo Laboratório Municipal

• Marco do hidrogênio de baixo carbono voltará para a Câmara

• Fachin deve liberar ADPF das Favelas para julgamento neste semestre



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.