Wanessa Camargo brilha no SPFW com estilo e charme Wanessa Camargo foi uma das famosas que passou pelo Pavilhão das Culturas Brasileiras neste domingo (20), no penúltimo dia de SPFW....

Wanessa Camargo foi uma das famosas que passou pelo Pavilhão das Culturas Brasileiras neste domingo (20), no penúltimo dia de SPFW. Para arrasar no evento de moda, a cantora e ex-BBB — que chegou sozinha, sem o namorado, Dado Dolabella — apostou em um look que chamou atenção: um casacão estampado com uma fileira de plumas ao longo das mangas, e meias-calças vermelhas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.