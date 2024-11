Wenny, a nova estrela do pop brasileiro, estreia clipe de 'Check Point' Aos 15 anos, a cantora Wenny, jovem revelação do pop/funk brasileiro e irmã de Lexa, lança nesta sexta-feira (18), o clipe de sua primeira...

Aos 15 anos, a cantora Wenny, jovem revelação do pop/funk brasileiro e irmã de Lexa, lança nesta sexta-feira (18), o clipe de sua primeira música de trabalho, Check Point, com produção de Umberto Tavares. A canção, que já está tocando nas rádios do Rio e se destacando entre as mais ouvidas também chega às plataformas de streaming hoje.

