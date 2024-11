WhatsApp facilita informações sobre tráfego na BR-163/MT Motoristas contam com o aplicativo para acionar os serviços da Nova Rota de forma facilitada.Aplicativo favorito entre os brasileiros... Momento MT|Do R7 15/10/2024 - 17h10 (Atualizado em 15/10/2024 - 17h10 ) twitter

Motoristas contam com o aplicativo para acionar os serviços da Nova Rota de forma facilitada.Aplicativo favorito entre os brasileiros, o WhatsApp é mais um recurso para quem busca viajar com tranquilidade pela BR-163/MT. Desde julho de 2024, motoristas contam com um sistema automatizado que disponibiliza informações em tempo real sobre condições de tráfego e podem solicitar socorro médico e mecânico. A ferramenta da Nova Rota do Oeste já foi usada 7,4 mil vezes em três meses de funcionamento. Mais de 50% dos usuários buscavam tirar dúvidas sobre interdições e obras na rodovia. O canal é gratuito, bastando agendar o número da Concessionária (0800 065 0163) na lista de contato do celular e iniciar uma conversa pelo WhatsApp. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



