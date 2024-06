WikiLeaks revela imagem de Julian Assange a caminho de tribunal americano A conta do WikiLeaks no X (antigo Twitter) publicou uma foto e um vídeo do seu fundador, o ativista e jornalista australiano Julian...

A conta do WikiLeaks no X (antigo Twitter) publicou uma foto e um vídeo do seu fundador, o ativista e jornalista australiano Julian Assange, no avião que o levará às Ilhas Marianas do Norte, no Pacífico.

