Workshops inovadores para planos de ação no MP de MT A Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento e Gestão (Subplan) do Ministério Público de Mato Grosso está promovendo uma série... Momento MT|Do R7 17/10/2024 - 13h50 (Atualizado em 17/10/2024 - 13h50 )

A Subprocuradoria-Geral de Justiça de Planejamento e Gestão (Subplan) do Ministério Público de Mato Grosso está promovendo uma série de workshops com os Centros de Apoio Operacional (CAOs) visando à construção de planos de ação e de atuação anual das unidades. As oficinas ocorrem em ambiente virtual, por meio da plataforma Microsoft Teams. A subprocuradora-geral de Justiça de Planejamento e Gestão, Hellen Uliam Kuriki, explica que a ideia é auxiliar os CAOs a planejarem as atividades, de forma a atender o Ato Administrativo Nº 1.283/2024-PGJ. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



