Zequinha Marinho pede atenção para a hidrovia do Pará O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), em pronunciamento na terça-feira (10), destacou a necessidade de investimentos e melhorias...

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), em pronunciamento na terça-feira (10), destacou a necessidade de investimentos e melhorias na infraestrutura hidroviária do estado do Pará. O parlamentar lamentou a falta de avanços na hidrovia Araguaia-Tocantins, principalmente no trecho entre Marabá e a Hidrelétrica de Tucuruí, uma obra que, na sua opinião, enfrenta obstáculos políticos e burocráticos há décadas.

