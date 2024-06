33ª edição do Expocachaça conta com exposições e produtos típicos em BH Evento vai acontecer pela primeira vez no Centerminas, na região nordeste da capital mineira

Alto contraste

A+

A-

Expectativa de público é de 20 mil pessoas; nas 32 edições, movimento total foi de 3 milhões (Divulgação/Expocachaça)

A 33ª edição do Expocachaça vai contar com exposições e produtos típicos mineiros no Centerminas, no bairro Dom Joaquim, na região nordeste de Belo Horizonte. O evento vai acontecer dos dias 4 a 7 de julho. São cerca de 250 expositores confirmados e mais de 2 mil produtos entre cachaça, gin, cervejas especiais, queijo, azeite, doçaria mineira, além de estandes de food trucks e empresas de gastronomia, sorvete, entre muitas outras novidades.

Uma das exposições é a Minas + Doce, para valorizar a doçaria feita no estado. Ao todo, serão 44 expositores que vão apresentar produtos como quitandas tradicionais. Além disso, o evento vai oferecer uma arena gastronômica com seis aulas-show e seis oficinas com acesso gratuito.

“É uma oportunidade singular para produtores artesanais da doçaria e quitandaria apresentarem seus produtos a um público estratégico, além de estreitar contatos com uma rede de distribuidores, empresários e empreendedores influentes no ramo gastronômico, turístico e hoteleiro”, comenta José Lúcio, presidente da Expocachaça.

Além de Minas, outros estados tem estandes coletivos no festival, como o Rio Grande do Sul da Aprodecana, com 12 expositores de cachaça, da Secretaria de Turismo da Bahia, também com 12, de Goiás, da Agopcal, com 8 produtores, além da APACs Salinas, com 26 associados e seus produtos, entre outras atrações.

Publicidade

Segundo os organizadores do Expocachaça, a expectativa de público é para receber 20 mil pessoas, gerando um total de R$30 milhões em negócios. Nas 32 edições, o movimento de público total foi de 3 milhões de pessoas.

Shows

A Expocachaça também apresenta uma programação cultural com shows musicais para todos os públicos. Confira:

Publicidade

Quinta-feira 04/07

19h - Beatles Rock Show

Publicidade

21h30 - Lurex

Sexta-feira 05/07

19h - Banda Creedence

21h30 - Rock Beats

Sábado 06/07

19h - Banda Saideira (Tributo Skank)

21h30 - Welinton Costa e Gabriel

Domingo 07/07

17h - Putz Grilla

19h30 - Dib Six

Os ingressos estão à venda pelo site da Expocachaça por R$50,00 (inteira) e R$25,00 (meia entrada). Há também o passaporte para todos os dias vendido por R$110,00 e R$80,00 (meia entrada).

Serviço

33ª Expocachaça

Data: 4 a 7 de julho

Funcionamento: de quinta a sábado, das 12h à 00h; domingo, das 12h às 22h

A bilheteria encerra 1h antes do encerramento

Local: Centerminas Expo -4º Andar Av. Pastor Anselmo Silvestre, 1495, 4º Andar, União, BH/MG, CEP: 31170-678