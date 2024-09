A partir de R$ 10: bazar beneficente reúne 10 mil peças em prol do Instituto Mário Penna Projeto acontecerá entre esta quinta-feira (05) e o sábado (07), no bairro Estoril, com peças femininas e masculinas Minas Gerais|Do R7 04/09/2024 - 16h34 (Atualizado em 04/09/2024 - 17h09 ) ‌



Bazar beneficente reúne 10 mil peças em prol do Instituto Mário Penna Foto: Divulgação / Bazar do Bem

Acontece entre esta quinta-feira (05) e sábado (07) o 7º Bazar do Bem, em Belo Horizonte. A ação terá 10 mil peças com preço a partir de R$ 10. A iniciativa é a maior arrecadação de recursos da Volmape (Associação de Voluntárias do Mário Penna) para auxiliar na assistência a pacientes carentes do Hospital Mário Penna, referência no tratamento contra o câncer.

O projeto é uma iniciativa da Comissão Feminina da Associação Mineira de Supermercados (AMIS) com a Volmape. Os fundos auxiliam na complementação da alimentação de pacientes em quimioterapia e acompanhantes, ajuda a pacientes internados com produtos de uso pessoal, além da manutenção do Coral de Laringectomizados, que são pessoas com remoção total ou parcial da laringe.

A Associação de Voluntárias também compra medicamentos não fornecidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e realiza exames a pacientes carentes.

Bazar

O bazar terá tanto peças femininas quanto masculinas. O pagamento pode ser feito por meio de PIX, dinheiro ou no cartão de crédito. O valor dividido em até seis vezes, com parcela mínima da R$ 50,00

Serviço

7º Bazar do Bem

Local: Sede da Associação Mineira de Supermercados (AMIS)

Endereço: Avenida Barão Homem de Melo, 2.200 - Estoril/BH

Datas e horários de funcionamento:

Dias 05 e 06/09/2024: das 9h às 19h

Dia 07/09/2024: das 9h às 15h

Fotos dos produtos ofertados no bazar NESTE LINK