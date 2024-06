Acordos com Governo Federal prometem impulsionar setor de comércio e serviços no país Fecomércio - MG vê propostas com otimismo, estado é o segundo estado com o maior número de empresas de serviços e comércio abertas desde o início do ano

Cada acordo possui um plano de trabalho específico para identificar oportunidades de melhoria Divulgação/Fecomércio - MG

A assinatura de dois acordos, nesta quarta-feira (26), entre a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e o Governo Federal visa fortalecer o setor de comércio e serviços no país. Os acordos, firmados em Brasília, pretendem formular políticas públicas para impulsionar o setor.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio MG) vê os acordos com otimismo. Nadim Donato, presidente da Fecomércio MG, destaca que Minas Gerais é o segundo estado com o maior número de empresas de serviços e comércio abertas desde o início do ano. “Esses números são animadores, mas precisamos de políticas públicas para garantir a continuidade e expansão dessas empresas. Por isso, vemos a celebração dos acordos com esperança”, afirmou Donato.

Os acordos de cooperação técnica (ACT) foram assinados entre a CNC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP). A cerimônia contou com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e do secretário-executivo do MEMP, Tadeu Alencar, representando o ministro Márcio França.

Outro acordo foi firmado entre o MEMP e a Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon). Roberto Tadros, presidente da CNC, ressalta que a parceria com o governo federal é um compromisso para formular propostas de políticas públicas eficazes que promovam o crescimento do país e o desenvolvimento dos setores de comércio, serviços e turismo.

Cada acordo possui um plano de trabalho específico, envolvendo equipes técnicas da CNC e dos ministérios para identificar oportunidades de melhoria e criar estratégias que incentivem o empreendedorismo e aumentem a competitividade. O primeiro acordo foca na desburocratização, acesso ao crédito, digitalização e combate à pirataria. Já o segundo, com a Fenacon, busca cooperar para a formalização de empreendedores e melhorar a competitividade de micro e pequenas empresas.

A Fecomércio MG é a maior representante do setor terciário em Minas Gerais. A entidade promove ações em prol das empresas de bens, serviços e turismo no estado. A Fecomércio MG representa mais de 740 mil empresas no estado e trabalha em conjunto com a CNC para requisitar melhores condições tributárias, celebrar convenções coletivas de trabalho e disponibilizar benefícios para o desenvolvimento do setor no estado.