Adolescente morre em acidente de bicicleta em Belo Horizonte

Um adolescente de 15 anos que andava de bicicleta morreu atropelado por um ônibus da linha 703 (Estação São Gabriel/Guarani Via Primeiro De Maio), por volta de 20h50 desta sexta-feira (14), no bairro Guarani, na região Norte de Belo Horizonte.

Parentes do estudante estavam sem acreditar no que havia acontecido. Willian Lucas Hermano completou 15 anos no último dia 10. A bicicleta foi um presente de aniversário do pai. O jovem saiu para o primeiro passeio. O motorista do ônibus, em estado de choque, contou apenas que não viu o estudante quando ele passou no “ponto cego” do coletivo. Com o choque, o jovem foi parar embaixo do veículo.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado ao local, mas Willian não resistiu aos ferimentos. A perícia e o rabecão da Polícia Civil foram chamados.