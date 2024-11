Atlético Mineiro é multado em R$ 198 mil e jogará sem torcida após julgamento do STJD Tribunal considerou que a medida é “educativa”; Arena MRV segue interditada até o julgamento pelo Plenário do STJD Minas Gerais|Ana Paula Pedrosa, da RECORD MINAS 27/11/2024 - 18h04 (Atualizado em 27/11/2024 - 18h04 ) twitter

Imagem da notícia Final da Copa do Brasil registrou tumultos em diferentes momentos (Foto: Gilson Lobo/AGIF)/Final da Copa do Brasil registrou tumultos em diferentes momentos (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O Atlético Mineiro foi punido pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) pelos atos de violência na final da Copa do Brasil contra o Flamengo. O jogo aconteceu no último dia 10 de novembro, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O clube mineiro foi multado em R$ 198 mil e terá que jogar com portões fechados.

A partida foi marcada por arremesso de bombas e outros objetos em campo, uso de laser pela torcida, invasão de um torcedor e tentativa generalizada de invasão. Um fotógrafo ficou ferido depois de ser atingido por explosivos. Nuremberg José Maria, de 67 anos, teve que ser levado ao hospital.

Inicialmente, seriam seis jogos sem torcida, mas o STJD decidiu que nos três últimos jogos da punição poderá haver a presença de mulheres, crianças e adolescentes de até 16 anos, idosos e pessoas com deficiência.

O Tribunal considerou que a medida é “educativa”. Os dois jogos que o Galo já fez com os portões fechados poderão ser descontados da punição. O jogador Renzo Saraiva foi advertido por conduta hostil. A Arena MRV segue interditada até o julgamento pelo Plenário do STJD, previsto para esta quinta-feira (28).

