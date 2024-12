Autoridades brasileiras atuam com polícia francesa em busca por fotógrafo desaparecido em Paris Sócio de Flávio Sousa Castro conta que políticos pressionam o Governo para dar respostas sobre o paradeiro do mineiro Minas Gerais|Lucas Eugênio, da RECORD MINAS 04/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 04/12/2024 - 02h00 ) twitter

Autoridades brasileiras atuam em conjunto com a polícia francesa para localizar o fotógrafo que está desaparecido há uma semana em Paris. A informação é do sócio do mineiro, Lucien Esteban. O empresário conta que políticos pressionam o Governo para dar respostas sobre o paradeiro de Flávio Sousa Castro.

“Eles têm nos ajudado. É claro que as informações talvez não são tão velozes igual a gente e a família gostaria. Hoje a gente completa sete dias de desaparecimento, é um prazo muito grande. Pra gente começa a ficar um pouco desesperador não ter esse retorno, mas eles sempre nos falam que estão se movimentando, que está sendo feito algo”, destacou Esteban.

Amigos de Flávio que estão em Paris foram à Embaixada do Brasil na cidade para abrir as malas do fotógrafo nesta terça-feira (03). Eles contam que as autoridades brasileiras estão sendo pressionadas para encontrar o mineiro.

“Eles têm, cada vez mais, pressionado a polícia francesa e eles estão se sentindo pressionados por um retorno, tanto pela população porque ficou muito explícito na mídia e também por toda questão política, parece que tem vários políticos em Brasília tentando cobrar um retorno perante esse acontecimento”, explica o sócio de Flávio.

O sócio acredita que, com a pressão, as câmeras de segurança instaladas nas ruas de Paris sejam consultadas e a polícia encontre pistas sobre o paradeiro do fotógrafo.

Esteban conta também que nada anormal foi encontrado nas malas do mineiro. “Era uma mala como alguém deixa uma bagagem pronta pra voltar para o Brasil. Então, estava com todos os pertences dele lá. Não teve nenhuma pista que poderia nos dar essas malas”, descreve Lucien.

Os amigos destacam que no notebook do fotógrafo, encontrado na mala, e no celular, encontrado em frente a um restaurante, podem ter pistas do desaparecimento de Flávio.

“Essas são, talvez, duas peças que a gente consiga, através da polícia, acessar pra poder ter alguma informação. Porém, lá eles não conseguem fazer isso, teria que voltar para o Brasil esses equipamentos”, conta Esteban.

Mensagens trocadas com um amigo francês registram os últimos passos de Flávio. Na manhã do dia 26 de novembro, data em que retornaria ao Brasil, ele sofreu um acidente e caiu no Rio Sena, na capital francesa. O mineiro foi socorrido pelos bombeiros e levado ao hospital. Após receber alta, o fotógrafo foi ao escritório que administra o apartamento de temporada onde ele estava hospedado, para prolongar a estadia.

No último contato com o amigo, Flávio mostra como ficou o casaco após cair no rio e diz que vai descansar. Depois disso, ele não foi mais visto.

A polícia francesa fez buscas em necrotérios, hospitais, centros psiquiátricos e centros sociais à procura do brasileiro. O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Paris, informou que tem conhecimento do caso, está em contato com as autoridades locais e presta assistência consular aos familiares do nacional.

