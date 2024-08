Avião da Voepass apresenta problema e faz pouso em Uberlândia (MG) Aeronave seguia de Rio Verde (GO) com destino à Guarulhos(SP) e fez um “pouso técnico” na cidade mineira Minas Gerais|Ricardo Vasconcelos 15/08/2024 - 23h22 (Atualizado em 15/08/2024 - 23h22 ) ‌



Aeronave seguia de Rio Verde (GO) com destino à Guarulhos(SP) e fez um "pouso técnico" em Uberlândia (MG)

Menos de uma semana após o acidente com a aeronave da Voepass, em Vinhedo (SP), que terminou com 62 mortos, outro avião da Companhia apresentou problemas, na noite desta quinta-feira (15). Apesar do susto, não houve feridos.

Desta vez, o voo da VoePass PTB-2211 declarou emergência às 18h54 e pousou no Aeroporto de Uberlândia às 19h14, no Triângulo Mineiro, a 535 km de Belo Horizonte. A informação é da administradora do aeroporto mineiro.

De acordo com a nota, por conta da situação, o “aeroporto destinou todos os recursos do Plano de Emergência para atender a operação, mas não houve necessidade de ativação e todos os passageiros desembarcaram com segurança, sem necessidade de atendimentos médicos”, disse a nota do terminal. A ocorrência não provocou impacto às operações do aeródromo.

Voepass

Procurada pela reportagem do R7, a Voepass Linhas Aéreas informou que a aeronave do voo PTB 2211, prefixo PS-VPA, um ATR 72-600, seguia de Rio Verde (GO) com destino à Guarulhos(SP). A empresa disse que o avião apresentou “uma questão técnica”, sem dizer do que se tratou.

“A aeronave pousou com todos os sistemas operacionais em funcionamento. A empresa informa que os 38 passageiros foram reacomodados para seguirem até o destino”, informou a Voepass.

O Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo concluiu que a causa da morte das 62 vítimas do voo 2283 da Voepass foi politraumatismo.

Acidente

No último dia 9, a aeronave PS-VPB, modelo ATR 72, seguia de Cascavel (PR), com destino a Guarulhos (SP). Já no estado paulista, em Vinhedo, o avião perdeu altitude de forma repentina e caiu, matando as 62 pessoas que estavam a bordo.

Nessa quarta-feira (14), o Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo finalizou a identificação dos 62 corpos das vítimas do acidente. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, todos os familiares das vítimas já foram comunicados sobre a conclusão dos trabalhos.