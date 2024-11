A Hora da Venenosa: Jojo Toddynho está em processo de adotar criança

A cantora Jojo Toddynho, de 27 anos já está no processo de finalização dos documentos para a adoção definitiva do Francisco, um menino angolano que a Jojo conheceu, quando visitou uma escola, em Luanda, durante um show, na cidade



Ela se encantou pela criança e pediu à família dele para cuidar do futuro do menino, mas ela decidiu que não vai trazer a criança para o Brasil. A cantora revelou que Francisco vai continuar os estudos no exterior e virá ao Brasil apenas para visitá-la nas férias



