Fuad Noman permanece internado em hospital de Belo Horizonte

O Prefeito Fuad Noman (PSD) permanece internado, nesta segunda-feira (25), em um Hospital da região centro-sul de Belo Horizonte.



Fuad Noman foi internado no último sábado (23), com dores nas pernas, consequência do tratamento contra o câncer. No último domingo (24), assessoria da prefeitura informou que Fuad iria permanecer internado por decisão de sua equipe médica, para realizar exames complementares.



O prefeito, de 77 anos, já havia dado entrada no hospital na última terça-feira (19), segundo a assessoria da prefeitura, para fazer exames de rotina. Segundo o chefe da equipe médica, o estado de saúde de Fuad é considerado estável.



Em julho deste ano, Fuad Noman anunciou foi diagnosticado com linfoma não-Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. Depois de passar por uma cirurgia para remover o tumor, ele iniciou tratamento com quimioterapia. Durante o processo, Fuad seguiu nas funções da prefeitura e também na campanha eleitoral.



No final de outubro, ele anunciou que completou o tratamento com sucesso e que seguiria em monitoramento médico, como é a recomendação para esse tipo de caso. No mesmo mês o político foi reeleito prefeito de BH, no 2º turno, com 53% dos votos válidos.



Veja mais informações no vídeo acima.