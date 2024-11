Funcionários da Prefeitura de Sabará (MG) fazem paralisação contra corte de direitos

Funcionários da Prefeitura de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, fizeram uma paralisação nesta terça-feira (26). Eles reclamam do corte de alguns direitos básicos, como cestas de alimentação e não pagamento de horas extras. A prefeitura informou que a cesta natalina está em período de avaliação de viabilidade orçamentária e financeira. As horas trabalhadas devidas foram pagas na Folha de Pagamento referente ao mês de outubro. Quanto à cesta mensal referente ao mês de novembro de 2024, a entrega aos servidores foi realizada nos dias 22 e 25. Sobre o período de férias, segundo a prefeitura, a concessão aos servidores é uma decisão do empregador, com exceção dos funcionários da educação que terão férias coletivas. Veja a reportagem completa no vídeo acima.