Homem confessa ter dopado duas crianças após brigar com a namorada

Um homem, de 44 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio após confessar ter dopado os filhos da namorada. O crime teria acontecido depois que a mulher não aceitou sair com ele por ter que cuidar das crianças. Após a briga do casal, o homem teria colocado aproximadamente 10 gotas de tranquilizante no copo de suco das crianças. Ao perceber que os filhos não acordavam, a mãe levou as crianças para o Hospital João 23, onde permanecem em observação. Um vídeo mostra o momento em que ele confessa o crime para a polícia.