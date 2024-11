Morador em situação de rua com deficiência constrói “casa na árvore” e chama atenção em BH

Um morador em situação de rua com deficiência foi flagrado construindo uma “casa na árvore” na Avenida do Contorno, no bairro Santa Efigênia, região centro-sul de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (30). Segundo motoristas que passavam pelo local, o Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o morador. Nas imagens, é possível ver o homem a uma certa altura, deitado sob uma espécie de tábua de madeira. A situação chamou a atenção de várias pessoas que passavam pelo local. Confira mais informações no vídeo acima.